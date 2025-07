Garden in Movies | ShortFilmFest al Radicepura

Un cinema senza pareti, immerso nella natura. Uno spazio in cui le storie si intrecciano con le radici. Dall’1 al 3 agosto 2025, Radicepura si trasforma in cinema in occasione del ‘GARDEN IN MOVIES’. Tre serate per coltivare pensiero, bellezza e futuro. In programma:Cortometraggi da tutto il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: garden - movies - radicepura - shortfilmfest

Garden in Movies: ShortFilmFest al Radicepura; Garden in Movies ShortFilmFest IV - Parco Botanico Radicepura, Giarre (CT); RA­DI­CE­PU­RA| Gar­den-in-Mo­vies – Short­Film­Fe­st | pro­gram­ma e ospi­ti.

Omaggio a Franco Battiato in un parco botanico di Catania - Dal 1° al 3 agosto a Giarre, in Sicilia, il festival “Garden in Movies” porta il cinema nel verde del Parco Botanico Radicepura. Lo riporta arte.sky.it

Giarre, “Garden in movies”: dall’ 1 al 3 agosto - Tutto è pronto nel Parco Botanico Radicepura a Giarre per la quarta edizione di “Garden in Movies”: dall’ 1 al 3 agosto i visitatori avranno la possibilità di assistere a proiezioni, incontri, talk co ... mediterranews.org scrive