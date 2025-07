"Non è vero che dopo aver ritirato su richiesta dell’assessora la mozione sull’ antenna 5G di Rispescia abbiamo ricevuto e firmato documenti ufficiali contenenti indicazioni dettagliate sul luogo e ul piano di installazione, esprimendo addirittura il consenso all’installazione". E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali Amedeo Gabrielli e Valerio Pizzuti smentendo quindi le affermazioni fatte da un cittadino durante l’incontro pubblico di martedì a Rispescia. Gabrielli e Pizzuti dicono invece di "non hanno mai firmato alcun documento che autorizzasse l’installazione dell’antenna" né di aver "mai ricevuto informazioni ufficiali e complete in merito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gabrielli e Pizzuti: "Su di noi dette cose false"