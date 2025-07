situazione attuale dei giudici di american idol per la stagione 24. La partecipazione dei giudici di American Idol alla prossima stagione della celebre trasmissione musicale rimane incerta. Tra le voci che circolano, emerge un quadro in cui alcuni membri del cast potrebbero non confermare il loro ruolo, generando aspettative e curiositĂ tra gli appassionati. l’incertezza di luke bryan sul suo ritorno come giudice. Luke Bryan, uno dei giudici principali, ha dichiarato in un’intervista che la sua presenza nella stagione 24 non è ancora certa. Ha spiegato che la decisione si prende di anno in anno, affermando: “American Idol è una scelta che si valuta ogni anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Futuro incerto per il giudice di american idol: perché i fan sono preoccupati