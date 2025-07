Futuro incerto per Donnarumma | permanenza al Psg o ritorno in Italia?

Il futuro di Donnarumma è incerto e si divide tra la permanenza al Psg, firmando il rinnovo, o cambiare aria, magari tornando in Italia, per nuove sfide. In questa finestra di mercato si parla molto del futuro in bilico per Donnarumma che potrebbe lasciare il Psg dopo quattro anni. Il portiere italiano, infatti, è in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo è ancora in corso. Nei prossimi giorni, infatti, è anche previsto un nuovo confronto tra la dirigenza del club francese e l’entourage del giocatore per cercare di ridurre la distanza tra la domanda e l’offerta. Nel frattempo, però, il Psg sta trattando il portiere Lucas Chevalier con il Lille per 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportface.it