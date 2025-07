Futuro Dovbyk dalla Premier a Juventus e Milan | occhio allo scambio con l’Atalanta

Cifre del calcio moderno che rendono sempre più evidente un concetto abbastanza chiaro, quello che i giocatori incedibili si contano sulle dita di una mano. Tutto è in vendita al giusto prezzo, soprattutto in Italia, ed una Roma da anni alle prese con una situazione finanziaria delicata lo sa bene. Ecco dunque che anche uno dei pezzi più importanti della rosa come Dovbyk può tornare improvvisamente in bilico un solo anno dopo il suo arrivo, in un mese di agosto che si prospetta lungo ed intenso per l’ucraino: dalla Premier League alla Serie A gli estimatori non mancano. C’è anche il Villarreal, ma servono 40 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Futuro Dovbyk, dalla Premier a Juventus e Milan: occhio allo scambio con l’Atalanta

Roma, Dovbyk non è più incedibile: sondaggi da Premier e Serie A, fissato il prezzo - Artem Dovbyk non è più considerato un punto fermo del progetto Roma. Arrivato appena un anno fa per 35 milioni complessivi (tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita al Girona), l’attaccante ucraino non è più incedibile.

Roma, il Besiktas sonda la pista Dovbyk: l'ucraino richiesto anche in Serie A e Premier - Roma 28 luglio 2025 – Non è ancora sceso in campo per piccoli problemi fisici in questo pre-stagione, ma Artem Dovbyk rimane uno dei giocatori più chiacchierati della Roma.

#ASRoma, #Dovbyk è cedibile, varie richieste da Premier League e Serie A (#Juventus e #Milan), a 35 milioni può partire In caso di uscita occhio a #Hojlund dal #MANUTD in prestito , #Krstovic dal #Lecce ed Emanuel #Emegha [@asrro Vai su X

Roma, Dovbyk è sul mercato: Leeds e West Ham ci pensano; Roma su Hojlund del Manchester United se parte Dovbyk; Juve, senza Champions salta anche Kolo Muani. Roma-Dovbyk, aria di addio.

Addio Dovbyk, nuovo bomber già scelto: torna subito da Gasperini - Addio Dovbyk, hanno già scelto il nuovo centravanti della Roma: torna subito da Gasperini in questa sessione di calciomercato. Riporta asromalive.it

Dovbyk-Roma, il futuro è da decifrare. Massara studia Echeverri e Silva - Esattamente un anno fa Florent Ghisolfi volava a Girona per trattare col club spagnolo e portare Dovbyk nella Capitale. Riporta ilmessaggero.it