Furto fallito a scuola allarme mette in fuga i ladri

Sventato un nuovo tentativo di furto presso l’Istituto scolastico di via Pendino a San Marzano sul Sarno: efficacia del sistema di allarme installato dall’amministrazione comunaleIl fattoNella notte tra lunedì e martedì scorso si è verificato un nuovo tentativo di furto presso l’Istituto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Roma, furto in casa della vedova di Modugno sull'Appia Antica: rubata la cassaforte. A dare l'allarme il custode - Furto in casa della vedova di Domenico Modugno. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria sono entrati in casa, in zona Appia Antica a Roma, forzando una portafinestra, si sono.

Tentano il furto in un deposito nella notte ma vengono messi in fuga dal sistema di allarme - Hanno tentano di entrare in un magazzino di un negozio in piena notte ma dei ladri maldestri sono stati messi in fuga dal sistema di allarme dell'attivitĂ commerciale.

Tentato furto al ristorante. Scatta l’allarme, arrestato uno dei ladri - E’ l’ennesimo ristorante preso di mira in città . Come nei precedenti colpi, l’azione è stata velocissima e preparata ma, questa volta, uno degli autori è finito in manette.

LADRI MALEDETTI Cari amici dell'Oasi, questa notte abbiamo avuto una sgraditissima visita. Dei ladri si sono introdotti nella nostra struttura, hanno manomesso le telecamere di allarme e ci hanno causato danni ingenti. Hanno spaccato porte e reti, hanno Vai su Facebook

Ladri principianti in biglietteria. Alla stazione l’allarme fa ... - Un furto fallito, che ha lasciato soltanto il danneggiamento alla porta della biglietteria della stazione. Segnala ilgiorno.it