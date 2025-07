Furto di veicoli in aumento | quali sono le auto e i Suv più rubati

Roma, 31 luglio 2025 – E' uno dei business criminali che non conosce crisi: il furto di veicoli. Per quanto riguarda le auto, l 'aumento rispetto al 2023 è stato del 6%, mentre quello che è al centro dell'attenzione di bande criminali e di clan è il furto dei mezzi commerciali, cresciuto nel 2024 del 112%. I dati, che parlano complessivamente di una crescita del 3% dei veicoli circolanti in Italia, arrivano dal ' Dossier sui Furti di veicoli 2025', elaborato dalla LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp. I dati sono stati forniti dal Ministero dell'Interno. I dati del Dossier LoJack Italia. Lo scorso anno si è registrata una nuova crescita dei furti di veicoli (+3%), passati da 131.

Furto di veicoli in aumento: quali sono le auto e i Suv più rubati; Aumentano i furti e i danni da effrazione: l’analisi Car Clinic sulle riparazioni auto; Furti auto in crescita dell’11,7% nel 2024.

I furti parziali sono aumentati nel 2024 - 800 interventi l’anno scorso per danni da furto: Lombardia, Lazio e Campania tra le regioni più a rischio. Lo riporta lautomobile.aci.it

Furti di veicoli in aumento e boom per commerciali - 201 unità, per una crescita che ha interessato tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei SUV, in leggera contrazione (-