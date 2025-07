Furto di un orologio Richard Mille a Forte dei Marmi catturato il ladro belga | quanto vale l' oggetto rubato

Tentato furto di orologio di lusso sventato a Forte dei Marmi: arrestato cittadino belga con numerosi precedenti penali.

Fedez, furto nella villa a Forte dei Marmi: sparito l’orologio d’oro da 200mila euro - Forte dei Marmi, 30 luglio 2025 – Quell’ orologio ’dimenticato’ in vacanza e l’ipotesi di furto. Il protagonista di una vicenda che ha il sapore del giallo è nientemeno che il cantante Fedez che ha formalizzato al commissariato di polizia di Milano la denuncia per furto del suo orologio in oro lasciato nella villa presa in affitto a Forte dei Marmi.

Rubano un orologio da 100mila euro in centro a Milano: il video del furto e della fuga per la città - Una banda composta da tre ragazzi si è specializzata nel furto di orologi di lusso in pieno centro a Milano.

Milano, furto col trucco della gomma a terra: rubato dall’auto zaino con orologio e gioielli - Milano, 28 giugno 2025 – "Occhio, hai bucato ". Mezzanotte del 28 giugno, siamo in centro a Milano. Un uomo in scooter si avvicina allo sportello anteriore sinistro di un'auto e bussa al finestrino per avvisare il conducente.

Forte dei Marmi, turista insegue ladro e sventa furto da 200mila euro: nel mirino orologio Richard Mille - In carcere è finito un 22enne che era stato fermato i giorni scorsi dalla polizia di frontiera di Malpensa

Fedez denuncia il furto di un orologio da 200 mila euro: sarebbe stato rubato nella villa di Forte dei Marmi - Il rapper avrebbe subito il furto nella villa presa in affitto.