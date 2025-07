Furti e vandalismo nei cimiteri del perugino | cittadini preoccupati Peltristo | Telecamere e non solo

Furti e vandalismo in numerosi Cimiteri del perugino. Le denunce di alcuni cittadini sono state fatte proprie dal capogruppo di Forza Italia - Fare Perugia da Augusto Peltristo che ha inviato tre mail (sindaco, assessore e servizi cimiteriali) per raccontare le problematiche dei cittadini."Negli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: cittadini - furti - vandalismo - cimiteri

Furti nel cimitero di Frosinone: esplode la rabbia dei cittadini - Ancora spregevoli episodi di furti nel cimitero di Frosinone. Esplode la rabbia dei cittadini del capoluogo ciociaro che hanno denunciato, negli ultimi giorni, diversi danni e furti alle lapidi dei propri cari.

Cittadini a lezione di sicurezza per contrastare furti e truffe - Venerdì sera 16 maggio, presso la sala consiliare di Pozzonovo, alla presenza del sindaco Arianna Lazzarin, si è svolto un incontro con la cittadinanza dal titolo "sicurezza e salute, come difendersi da furti e truffe".

Più luci contro i furti e strade sicure. Settimello, le richieste dei cittadini - Nel 2024, stando ai dati ufficiali forniti dalla Prefettura, i reati si sono dimezzati a Calenzano. Il che non rende certamente il territorio calenzanese un’isola felice ma il dato conferma che la percezione sul tema della sicurezza è spesso diversa dalla realtà .

Raid in cimitero, 16 tombe danneggiate: vasi in rame divelti dalle lapidi. Vandali o tentato furto?; Vandalismi al parco e furti in serie al cimitero: il Comune risponde all’emergenza con 5 nuove telecamere; Furti nei cimiteri e vandalismi. Il sindaco: «Non c’è rispetto».

Rho, polemica sui cimiteri. Pronti trecento nuovi posti. La Lega: degrado e incuria - Carenza di posti, la vicesindaca Vergani: "Abbiamo fatto fronte all’emergenza" "Infiltrazioni d’acqua, sporcizia, furti", presentate due interpellanze e un dossier. msn.com scrive

Pontelagoscuro senza pace. Vandalismi al cimitero. E ora scatta la ... - Articolo: Vetri e luci rotte al cimitero: "Stop agli atti vandalici" Articolo: Vandalismi alla vigilia di Pasqua. Lo riporta ilrestodelcarlino.it