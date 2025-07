Funerali Celso Valli l’ultima dedica di Laura Pausini in Volare

Bologna ha salutato per l’ultima volta Celso Valli, compositore amatissimo della musica italiana, spentosi nei giorni scorsi all’etĂ di 75 anni. La cerimonia funebre, ospitata dalla chiesa di Santa Maria della CaritĂ e San Valentino, ha visto una partecipazione la partecipazione di moltissimi artisti con i quali ha collaborato nei suoi tanti anni di carriera e per i quali era diventato un amico. Tra questi anche Laura Pausini, che ha cantato dentro e fuori dalla chiesa per omaggiare colui che è stato artefice di alcuni dei suoi maggiori successi. L’omaggio di Laura Pausini a Celso Valli. La chiesa bolognese, raccolta e gremita, è stata l’ultimo teatro di Celso Valli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Funerali Celso Valli, l’ultima dedica di Laura Pausini in Volare

In questa notizia si parla di: pausini - laura - celso - valli

Laura Pausini canta in chiesa ai funerali di Celso Valli Erano presenti anche Eros Ramazzotti e Gianni Morandi tra i moltissimi altri alle esequie del grande arrangiatore e produttore bolognese Vai su Facebook

