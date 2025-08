Frosinone e la provincia di Frosinone avranno sempre meno abitanti

. Secondo le ultime previsioni pubblicate dall’Istat, in Ciociaria tra venticinque anni, nel 2050, ci saranno 73.037 abitanti in meno, mentre nel capoluogo ciociaro si perderanno 5.890 residenti.Un calo demografico che, secondo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - meno - abitanti - provincia

A Frosinone meno nati rispetto al pre Covid - In provincia di Frosinone sono nati 2.838 bambini nel 2023, circa 400 in meno rispetto al pre Covid. Nel 2019, infatti, i nuovi nati erano stati 3.

I due giocatori a meno di un passo dal Frosinone, anche Urbanski ha le valige in mano e non è stato convocato. Piace il giovane Pessina. Baldursson e Raimondo verso la Ciociaria - Non solo Beukema: in casa Bologna è il momento delle cessioni per asciugare la rosa. In dirittura d’arrivo il passaggio di Antonio Raimondo al Frosinone.

Frosinone a teatro: mercoledì “Anche meno” in scena a corso Lazio - Torna, mercoledì 23 luglio, “Frosinone a teatro – la città in scena”, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Frosinone mediante l’assessorato alla cultura di Simona Geralico, in collaborazione con Atcl.

WEST NILE, 12 NUOVI CASI IN PROVINCIA DI LATINA 12 nuovi casi di West Nile riscontrati nel Lazio. Salgono così a 20 le persone che hanno contratto il virus, 21 contando la donna defunta, tutte a Latina e provincia, su un totale di 32 casi in Italia dall'inizi Vai su Facebook

Frosinone e la provincia di Frosinone avranno sempre meno abitanti; A Frosinone residenti a picco; Frosinone non è provincia per bambini, ma nemmeno per giovani ed anziani.

Sempre meno abitanti a Frosinone, il sindaco: «Fermeremo questa ... - Il declino demografico, in corso da oramai diversi anni, viene confermato anche nel 2024. Segnala ilmessaggero.it

Regioni, Province e Comuni: quanti saranno gli abitanti dell'Italia nel 2050? - Ci saranno quattro milioni di abitanti in meno, con uno spopolamento più pronunciato al Mezzogiorno che al centro ... Secondo msn.com