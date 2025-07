Friuli 35enne ucciso e fatto a pezzi in casa | La compagna e la madre hanno confessato l’omicidio

Il suo corpo era stato trovato, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione a Gemona, in Friuli. La vittima è il 35enne Alessandro Venier. Secondo quanto trapela, a ucciderlo sarebbero state la compagna e la madre dell’uomo che avrebbero già ammesso la responsabilità dell’omicidio. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa e le spoglie sarebbero state coperte da calce viva, probabilmente per nasconderle e per non far diffondere gli odori. Restano da chiarire i ruoli che hanno avuto singolarmente nella vicenda le due donne e i motivi del gesto. Sul posto, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Udine e i colleghi dei reparti scientifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Friuli, 35enne ucciso e fatto a pezzi in casa: “La compagna e la madre hanno confessato l’omicidio”

