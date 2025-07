Freno a mano sul porto Il Governo verificherà gli effetti sull’erosione Esultano i ’Paladini’

L’ampliamento del porto di Marina di Carrara, in primis l’ipotesi di prolungare il molo di sopraflutto per le crociere, potrebbe subire uno stop, o quanto meno un rallentamento. La Camera ha approvato infatti l’ordine del giorno con cui l’onorevole Andrea Barabotti (Lega), in collaborazione con l’onorevole Alessandro Amorese (Fratelli d’Italia), ha impegnato il governo a valutare un tavolo tecnico per approfondire gli impatti erosivi delle opere previste a mare. Notizia che è stata accolta con sommo gaudio dai “ Paladini Apuoversiliesi “, associazione che da 26 anni si batte contro l’erosione della spiaggia sulla costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Freno a mano sul porto. Il Governo verificherĂ gli effetti sull’erosione. Esultano i ’Paladini’

In questa notizia si parla di: porto - governo - freno - mano

Ferrovie, bypass e strade. Bakkali (Pd): "Il Governo investa sulle infrastrutture per il porto ravennate" - “Il porto di Ravenna rappresenta una piattaforma strategica per l’Italia e per l’Europa, ed è indispensabile che le istituzioni nazionali sostengano con investimenti concreti il rafforzamento della sua rete infrastrutturale”.

Mi chiamavo Elvira Orlandini. Avevo 22 anni. Il 5 giugno 1947 sono uscita di casa con una brocca in mano. Dovevo solo prendere l’acqua alla fonte. “Trenta minuti al massimo, mamma”, ti avevo detto. Non sono più tornata. Mi hanno trovata a terra, la gola tagli Vai su Facebook

Freno a mano sul porto. Il Governo verificherà gli effetti sull’erosione. Esultano i ’Paladini’; Porti di Napoli e Salerno, pressing su imprese e tecnici: ultime tre opere da avviare; Fusione Renault-Stellantis, ipotesi colosso dell’automotive da 18 marchi: quali ostacoli.

Senza freno a mano, ritrova l’auto nel porto - Il Resto del Carlino - Senza freno a mano, ritrova l’auto nel porto È successo ieri mattina sul lato marchigiano del Tavollo: la Smart è stata ripescata dai Vigili del fuoco sotto gli occhi di decine di curiosi ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Parcheggia l'auto al porto ma dimentica il freno a mano, ecco come va a ... - A volte sono le piccole cose a fare una grande differenza, e a volte è solo il freno a mano. Riporta ilmeteo.it