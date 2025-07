Frendrup Inter i nerazzurri aumentano il pressing | Chivu stregato può arrivare solo in un caso

Frendrup Inter, le ultime sul futuro del centrocampista danese del Genoa al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Con il “caso Calhanoglu” ormai risolto e la conferma del turco a centrocampo, l’ Inter non si ferma nella sua opera di rinnovamento del reparto nevralgico. In attesa di sistemare alcune situazioni in uscita, la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su un nome nuovo per rinforzare la mediana: Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che si sta imponendo come uno dei migliori in Serie A nel ruolo di mediano difensivo. Frendrup, valutato intorno ai 20 milioni di euro, ha dimostrato nella scorsa stagione di possedere numeri difensivi davvero impressionanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

