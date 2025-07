Fregene 4 giorni di festa patronale per l’Assunzione

Fregene, 31 luglio 2025- La Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria si svolgerà a Fregene dal 14 al 17 agosto 2025, offrendo un ricco programma di eventi che uniscono tradizione, cultura e spiritualità . Il programma è ricchissimo di eventi. La Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Fregene rappresenta un’importante occasione per vivere momenti di convivialità e spiritualità , rafforzando il senso di appartenenza alla comunità La festa inizierà il 24 agosto con una Messa Solenne alle 18:00 nella Parrocchia dell’Assunzione. A seguire, un suggestivo Processione della pianta, che rappresenta un momento di raccolta per la comunità locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

