Freedom torna tra le meraviglie delle Alpi Apuane | Roberto Giacobbo alla scoperta del marmo più celebre del mondo

Un viaggio affascinante nel cuore delle Alpi Apuane attende i telespettatori nella prossima puntata di Freedom – Oltre il confine, in onda domenica 3 agosto alle 21.20 su Rete 4. Roberto Giacobbo guiderà il pubblico in un itinerario spettacolare alla scoperta delle cave di marmo che hanno fatto la storia dell’arte e dell’architettura. Dalle sculture dell’antica Roma alle opere di Canova, fino ai capolavori immortali di Michelangelo: è proprio da questi giacimenti montani, incastonati nel paesaggio toscano, che proviene il marmo bianco che ha dato forma all’estetica di intere epoche. In un’esplorazione esclusiva, Giacobbo entrerà in una cava completamente deserta per raccontare il fascino, la fatica e la perfezione di un materiale che continua a incantare il mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

