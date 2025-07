Fratelli d'Italia contro Francesca Albanese | Sbagliato ospitarla in Parlamento diffonde idee antisemite

A FdI non è andata giĂą l'ospitata in Parlamento di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei territori occupati palestinesi, invitata gli scorsi giorni dal M5s per illustrare il suo rapporto su "l'economia del genocidio" a Gaza. La deputata Sarah Kelany ha deciso di presentare un'interrogazione al ministro Piantedosi, accusando Albanese di antisemitismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Francesca Albanese: «Sto per fare i nomi di 45 grandi aziende del mondo che finanziano il genocidio. Mi gettano fango addosso, ma non ho paura» - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, è stata la prima a pronunciare, all'Onu, la parola «genocidio» per quel che stava succedendo in Israele.

Il monologo di Francesca Albanese (ONU) a Le Iene: "A Gaza Israele compie genocidio, uccide, tortura, affama per distruggere un gruppo" - VIDEO - "Il crimine di genocidio è la distruzione deliberata, totale o parziale di un gruppo in quanto tale. Non contano i mezzi, che siano camere a gas, macete o droni.

