Frasi choc contro Daniele Nahum | L’antisemitismo è normalizzato Poca solidarietà dai colleghi

"Almeno ad Auschwitz avevate un posto dove lavorare, mangiare e dormire". E più avanti l’Olocausto definito "una farsa" e "è finito il tempo di fare le vittime". È il messaggio ricevuto su Instagram da Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione ed esponente della Comunità ebraica milanese, all’indomani dell’aggressione in un autogrill contro un cittadino francese di religione ebraica. Un messaggio - dice il consigliere - che "va oltre il tollerabile". E per questo ha deciso di denunciare l’autore, che nel frattempo però ha cancellato il messaggio. "Ma ho fatto gli screenshot e ho visto benissimo chi è". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frasi choc contro Daniele Nahum: "L’antisemitismo è “normalizzato“. Poca solidarietà dai colleghi"

