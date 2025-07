Un amo da pesca in osso, selci lavorate, una tibia di orso, focolari millenari e ceneri di un’eruzione catastrofica del passato: la Grotta dei Baffoni a Frasassi è tornata a parlare dopo migliaia di anni in cui ha custodito i propri segreti. È grazie al gruppo di ricerca della sezione di Geologia dell’ Università di Camerino, composto da: Piero Farabollini, Marco Peter Ferretti, Gaia Pignocchi e Fabrizio Bendia che è stata riaperta e studiata questa "ampolla del tempo" che ha tenuto nascosti i suoi segreti diversi metri al di sotto delle concrezioni tipiche della grotta. Le ceneri vulcaniche rinvenute nella cavità sono attribuite a una grande eruzione dei campi Flegrei, avvenuta ben 14mila anni fa, le cui emissioni, trasportate dai venti in alta quota, raggiunsero anche le Marche e furono preservate quasi esclusivamente qui, proprio grazie al riparo offerto dall’anfratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frasassi, la Grotta dei Baffoni torna a "parlare": ecco i segreti custoditi per migliaia di anni