Francis Ford Coppola voleva solo divertirsi con Megalopolis | la rivelazione nel trailer di Megadoc

Mike Figgis ha diretto il documentario sul making of del film del maestro del cinema che verrĂ presentato in anteprima a Venezia 2025, ecco il trailer. Il dietro le quinte del film Megalopolis, diretto da Francis Ford Coppola, è al centro del documentario Megadoc, di cui è stato condiviso online il trailer. Il progetto, diretto da Mike Figgis, verrĂ presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 9 settembre. Cosa racconta il documentario su Megalopolis Megadoc è giĂ stato acquistato da Utopia e segue il lavoro compiuto da Francis Ford Coppola per portare in vita la sua visione creativa sulla caduta dell'Impero romano, fonte di ispirazione per parlare della societĂ contemporanea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Š Movieplayer.it - Francis Ford Coppola voleva solo divertirsi con Megalopolis: la rivelazione nel trailer di Megadoc

Francis Ford Coppola risponde ai dazi di Trump: “Megalopolis è sold out ovunque” - Il regista de Il Padrino, Francis Ford Coppola, risponde ai dazi di Trump sul cinema e rivendica il trionfo di Megalopolis al botteghino.

Megalopolis, Francis Ford Coppola contrario all’uscita in home video: “Dovete vederlo al cinema” Vai su X

Francis Ford Coppola ospite del Magna Graecia Film Festival. A Soverato proiezione di ‘Megalopolis’ e conversazione con il regista. Vai su Facebook

