Francesco Scognamiglio | il ritorno all’Haute Couture

Life&People.it C’è chi nella moda lascia una traccia discreta, e chi incide un segno indelebile. Francesco Scognamiglio, stilista di origine napoletana e anima visionaria del prĂŞt-Ă -couture, rientra senza dubbio nella seconda categoria. Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori si riprende il suo brand, ne assume il pieno controllo creativo e imprenditoriale, e si prepara a scrivere un nuovo, affascinante capitolo. Il suo ritorno non è solo un’operazione di rebranding, ma manifesto autentico di una volontĂ : riconnettere l’identitĂ del marchio alla sua matrice originaria, fatta di seduzione, sartorialitĂ e potere femminile; un ritorno maturo, lucido, radicale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

