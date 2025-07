Francesca Ferragni perché ha scelto il nome Lea per sua figlia

A poche settimane dalla nascita di Lea, la secondogenita di Francesca Ferragni, la neomamma appare raggiante e con tanta voglia di condividere con i suoi fan alcuni dettagli del percorso che l’ha portata a diventare madre per la seconda volta. Tra racconti sull’emozione del secondo parto e sul nuovo equilibrio tra i due fratellini, Francesca ha anche svelato perchĂ© lei e Riccardo hanno scelto di chiamare la loro bambina proprio Lea. Francesca Ferragni, perchĂ© ha chiamato sua figlia Lea. La famiglia di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si è da poco allargata con l’arrivo della piccola Lea. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Ferragni, perchĂ© ha scelto il nome Lea per sua figlia

In questa notizia si parla di: francesca - ferragni - scelto - figlia

Francesca Ferragni spiazza Chiara e Valentina: “Vogliamo parlare degli ex?”, le loro reazioni (VIDEO) - Nel podcast di Valentina Ferragni, la sorella Francesca ha spiazzato lei e Chiara con una domanda sugli ex.

Il figlio di Francesca Ferragni ha avuto un incidente: “DovrĂ stare tranquillo per qualche settimana” - Il figlio di Francesca Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti, Edoardo, ha avuto un piccolo incidente: a comunicarlo è stata la dentista e influencer su Instagram, che ha spiegato perchĂ© il bambino dovrĂ portare il gesso: "Ha una frattura ad un osso del piede".

Il baby shower a sorpresa di Francesca Ferragni: rivela il sesso e l’iniziale del nome del bebè - Francesca Ferragni è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza ed è per questo che le sorelle e gli amici le hanno organizzato un baby shower a sorpresa.

Francesca Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. La figlia nata dal legame con Riccardo Nicoletti si chiama Lea, un nome breve, classico e ricco di significati ? Vai su Facebook

Francesca Ferragni, perché ha scelto il nome Lea per sua figlia; Francesca Ferragni è di nuovo mamma: la foto dall'ospedale e il nome scelto per la bimba; Il significato del nome Lea, scelto da Francesca Ferragni per la sua secondogenita.

Francesca Ferragni, perché ha scelto il nome Lea per sua figlia - Francesca Ferragni svela il momento speciale che l’ha portata a scegliere il nome Lea per la sua secondogenita ... Lo riporta dilei.it

Chiara Ferragni: “Mamma e zia per due”, la dolcissime foto in famiglia - Una versione inedita di Chiara Ferragni in compagnia della piccola nipotina Lea, figlia di sua sorella Francesca, da poco venuta al mondo. Da donnaglamour.it