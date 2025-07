Tempo di lettura: 2 minuti Un tuffo nel passato ma con canzoni che sono ancora attuali, cantate da tutti, sentite e vissute. Umberto Tozzi ha chiuso l’edizione del Bct Music 2025 con un concerto che ha rappresentato un misto di ricordi ed emozioni. Canzoni che non passano mai di moda a partire da quella ‘Notte rosa’ che ha saputo accendere immediatamente l’Arena Musa, passando per Ti Amo e Gli altri siamo noi, con quest’ultima che profuma di un Sanremo indimenticabile. L’esplosione con Gente di Mare, cantata con Raf. Pezzo datato ma ancora bellissimo, conosciuto da tutti, la canzone che, per sua stessa ammissione, “rappresenta proprio l’essere italiani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Da ‘Gloria’ a ‘Gente di Mare’: il Bct Music regala un tuffo nelle emozioni con Umberto Tozzi