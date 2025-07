Forza Italia Tajani a colloquio con Marina e Pier Silvio Berlusconi | Ascolto i consigli degli amici

Oltre due ore di pranzo di lavoro. Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arriva a Milano per l‚Äôincontro con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Con lui c‚Äô√® anche Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei governi guidati dal Cavaliere e storico braccio destro del fondatore di FI. Il confronto si tiene nella sede di Mediaset, a Cologno Monzese. Secondo quanto filtra, i figli di Berlusconi hanno confermato il loro sostegno al segretario azzurro, condividendo con lui la visione di una Forza Italia sempre pi√Ļ ancorata a quei valori liberali e moderati che sono l‚Äôeredit√† politica e ideale del Cavaliere. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Forza Italia, Tajani a colloquio con Marina e Pier Silvio Berlusconi: ‚ÄúAscolto i consigli degli amici‚ÄĚ

