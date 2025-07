Forza Italia | Nessun dialogo con chi ha fatto cadere l’amministrazione Nargi

Tempo di lettura: 3 minuti Si è riunita ieri sera all’Hotel Belsito di Avellino la segreteria provinciale di Forza Italia, allargata ai segretari cittadini e di circolo e agli amministratori. All’ordine del giorno le prossime elezioni regionali, il futuro della città capoluogo dopo la fine prematura dell’amministrazione Nargi, le elezioni provinciali e le sfide centrali nell’agenda dei territori. Una discussione lunga ed articolata dalla quale è emersa una linea chiara. In primo luogo sulla città di Avellino, dove Forza Italia rivendica con forza il sostegno garantito all’ex sindaca Laura Nargi per tentare di scongiurare una crisi incomprensibile e garantire gli interessi degli avellinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia: “Nessun dialogo con chi ha fatto cadere l’amministrazione Nargi“

In questa notizia si parla di: forza - italia - amministrazione - nargi

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

De Maria, femminicidio e suicidio choc. Forza Italia attacca la magistratura: “Valutazioni sbagliate sui permessi” - Milano – Il femminicidio  di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya da parte di Emanuele De Maria, poi suicida lanciandosi dalle terrazza del Duomo di Milano, pone interrogativi sui permessi concessi ai detenuti.

Avellino di nuovo al bivio - Norberto Vitale intervista Roberto Montefusco Sinistra Italiana - 10 Minuti + Dieci - In tv seguici su Telenostra Canale 119 Vai su Facebook

Avellino, il Consiglio boccia il bilancio consuntivo: scatta il commissariamento; Avellino, Laura Nargi: «Mai più fiducia a Festa, adesso un governo a tempo»; La politica riflette ad Avellino sulla nuova fase. Larghe intese al Comune l'8 luglio o commissario.

Forza Italia: Nessun dialogo con chi ha fatto cadere l’amministrazione Nargi - Si è riunita ieri sera all’Hotel Belsito di Avellino la segreteria provinciale di Forza Italia, allargata ai segretari cittadini e di circolo e agli amministratori. Riporta irpinianews.it