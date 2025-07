Forza Italia Marina e Pier Silvio Berlusconi da Tajani | Sostegno immutato ma non scendiamo in politica

Nel corso di un incontro avvenuto gioved√¨ 31 luglio con Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno confermato il loro legame con Forza Italia, esprimendo la volont√† di proseguire il sostegno al partito senza per√≤ assumere ruoli politici attivi. Al termine del colloquio, il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ha definito l‚Äôincontro ¬ęmolto positivo¬Ľ, spiegando che ¬ęriconferma la collaborazione stretta, il patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per il futuro¬Ľ. Tajani ha poi aggiunto: ¬ęCi continueremo a confrontare perch√© loro vogliono continuare a sostenere il partito con le idee e le proposte, sar√† una collaborazione attiva¬Ľ. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi da Tajani: ¬ęSostegno immutato, ma non scendiamo in politica¬Ľ

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta √® il riferimento anagrafico. ¬ęIo ho 56 anni, mio padre √® entrato in politica a 58¬Ľ, dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Forza Italia, Tajani vede Marina e Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese: le immagini