Forte dei Marmi | tenta di scippare orologio da 200mila euro a un turista Arrestato

Ha cercato di portare via a un turista messicano cinquantenne, in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, un orologio di lusso, marca Richard Mille, del valore di circa 200mila euro. Protagonista un 22enne di origine marocchina, naturalizzato belga, giĂ noto alle forze dell'ordine in diversi Paesi europei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Forte dei Marmi: tenta di scippare orologio da 200mila euro a un turista. Arrestato

In questa notizia si parla di: forte - marmi - orologio - 200mila

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Mestre con il meglio del made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.

Forte dei Marmi, a cena sul pontile coi migliori chef - Forte dei Marmi, 11 maggio 2025 – A cena sul pontile con “Assaggi d’Estate – Cucina d’Autore”, la prima edizione di un’iniziativa che coniuga ottimi piatti con la convivialità in una location suggestiva.

Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza - Forte dei Marmi, 23 luglio 2025 – Si accende una notte di luci e meraviglia stasera a Forte dei Marmi.

Rientro a Milano amaro per Fedez, a Forte dei Marmi sparisce un orologio da 200mila euro: la denuncia https://ift.tt/lrB4D9p Vai su X

Scomparso l’orologio di Fedez da ben 200mila euro Cosa è successo dopo la vacanza a forte Dei Marmi ? Vai su Facebook

Rientro a Milano amaro per Fedez, a Forte dei Marmi sparisce un orologio da 200mila euro: la denuncia; Fedez denuncia il furto di un orologio da 200 mila euro: sarebbe stato rubato nella villa di Forte dei Marmi; Scippa orologio da 200mila euro, arrestato a Forte dei Marmi.

Scippa orologio da 200mila euro, arrestato a Forte dei Marmi - Ha cercato di portare via a un turista messicano cinquantenne, in vacanza con la famiglia in Versilia (Lucca) un orologio di lusso, marca Rchard Mille, del valore di circa 200mila euro. Da msn.com

Forte dei Marmi (Lucca), scippa un orologio da 200mila euro: marocchino 22enne arrestato - Ha cercato di portare via a un turista messicano cinquantenne, in vacanza con la famiglia in Versilia, un orologio di lusso, marca Rchard Mille, del valore di circa 200mila euro. Scrive msn.com