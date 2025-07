Formula1 Ferrari rinnova con Vasseur | Continuare a progredire

Roma, 31 lug. (askanews) – La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur. Con un comunicato la casa di Maranello ha ufficializzato il prolungamento pluriennale del contratto col team manager del Cavallino: “Ferrari Spa ha esteso, con un contratto pluriennale, l’accordo con Fred Vasseur, che continuerĂ a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari Hp per le prossime stagioni di Formula 1 – si legge nella nota -. Fred è entrato a far parte della Scuderia all’inizio del 2023, portando con sĂ© una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacitĂ di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del racing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

F1, Vanzini: “La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno” - Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata - A Imola va in scena il peggior weekend stagionale della Ferrari: fuori entrambe le SF-25 in Q2, Leclerc attacca duramente il progetto tecnico, Vasseur replica in diretta ma non si assume tutte le responsabilitĂ .

