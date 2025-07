Formia la spiaggia di Levante torna al suo splendore | iniziano i lavori

Formia, 31 luglio 2025- RiacquisterĂ il suo fascino la spiaggia un tempo denominata “La Salute”. A nche in questo tratto di costa sono iniziati importanti lavori di riqualificazione, voluti dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo. Solo a metĂ giugno la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, che ha consentito di ultimare l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori ed oggi l’apertura del cantiere. “Non è un altro cantiere, ma un altro tassello di un progetto piĂą ampio che guarda al futuro della nostra cittĂ e, soprattutto, della nostra bellissima riviera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

