Formazione siglato un protocollo di collaborazione tra Egitto e Its Academy Giulio Natta

El Alamein. Nella sede del Consiglio dei Ministri egiziano, alla presenza del primo ministro Mostafa Madbouly, si è svolta la cerimonia ufficiale di firma di un protocollo di collaborazione strategica tra il ministero dell'Elettricità e dell'Energia Rinnovabile, il Ministero dell'Istruzione e della Formazione Tecnica e l'Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita di Regione Lombardia ( Its Academy Giulio Natta ). Il protocollo prevede la creazione e lo sviluppo di 5 scuole di tecnologia applicata sul territorio egiziano, che opereranno secondo standard internazionali di qualità nei settori dell'elettricità e delle energie rinnovabili, a partire dall'anno scolastico 20252026.

Veneto, FederlegnoArredo: bene giunta per protocollo su formazione filiera - (Adnkronos) – FederlegnoArredo accoglie con favore l’approvazione da parte della giunta regionale veneta della delibera che sancisce la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione e la Federazione, finalizzato alla promozione di un piano strategico condiviso per la formazione professionale e lo sviluppo di un modello di welfare territoriale dedicato alla filiera legno-arredo.

Corsi gratuiti di primo soccorso al personale scolastico in Veneto, firmato il protocollo con il ministero: «Investiamo nella formazione per salvare vite» - È stato siglato giovedì 26 giugno un importante Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il ministero dell’istruzione e del merito (MIM), che introduce corsi gratuiti di formazione sulle tecniche di primo soccorso destinati al personale scolastico di ogni ordine e grado.

Eppur si muove… Università e ITS, le ultime novità ; Studenti, le aziende li vogliono con competenze subito spendibili: firmato protocollo di intesa tra Roma Tre e Filiera nazionale delle Fondazioni Its Academy; “THE APPRENTICESHIP ACADEMY”: IL PROGETTO BRICO IO – ADECCO.

Protocollo Its Natta Bergamo-Egitto per 5 istituti di tecnologia - In Egitto nasceranno a partire dal prossimo anno scolastico cinque scuole di tecnologia applicata nei settori dell'elettricità e delle energie rinnovabili, secondo standard internazionali di qualità

Confesercenti Latina e Latina Formazione Lavoro siglano un protocollo d'intesa per promuovere l'autoimprenditorialità giovanile - Firmato un protocollo d'intesa tra Confesercenti Latina e Latina Formazione Lavoro per promuovere l'autoimprenditorialità tra i giovani, con attività di formazione e supporto mirato