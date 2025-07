Forlì ecco il calendario Debutto interno con Ruvo

Un avvio impegnativo. Ieri la Lnp ha reso noto le altre 37 giornate del calendario di A2 per la stagione 202526 dopo aver comunicato martedì le gare della giornata d’esordio. E per Forlì il primo mese si annuncia difficile. Infatti dopo il via a Cremona e alla seconda giornata l’esordio in casa (conclusione dei lavori all’impianto permettendo) contro la neopromossa Ruvo di Puglia, già alla terza domenica (5 ottobre) i forlivesi affronteranno il primo scontro diretto, a Rieti. Poi dopo l’infrasettimanale casalingo con Cento per l’Unieuro arriverà un trittico molto impegnativo con due gare casalinghe di fila contro Cividale e Scafati, prima di affrontare il 26 ottobre la trasferta di Brindisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

