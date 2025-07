Ford Raptor, muscoli e libertà sotto il sole.

C’è un momento preciso in cui capisci che stai guidando qualcosa di diverso. Succede al volante del Ford Ranger Raptor. Questo avviene nel momento in cui ti lasci Roma alle spalle e prendi la Cassia verso Nord, mentre il sole — finalmente — torna a scaldare l’asfalto dopo un giorno di temporali estivi. Le campagne odorano di fieno bagnato, le pozzanghere riflettono un cielo pulito, e tu sei lì, a bordo di un bestione blu elettrico di oltre cinque metri e tre tonnellate, che invece di imporsi seduce. È un pickup, d’accordo. Ma non chiamatelo mezzo da lavoro. Il Raptor è una dichiarazione di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

