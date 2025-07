Ford Ranger Raptor la prova de Il Fattoit – Anima da deserto cuore da salotto – FOTO

Il Ford Ranger Raptor è l'ultima, muscolosa evoluzione di quei veicoli da lavoro con anima dura e cuore tecnologico, nati per il fango ma finiti chissà come nei garage del centro città. Ufficialmente è un N1, quindi un autocarro leggero. Nella pratica è un colosso da 5,38 metri che affronta i sampietrini di Roma con la stessa naturalezza delle dune del Sahara. Linee robuste, ma mai arroganti. Più da supereroe Marvel che da buttafuori di provincia. La carrozzeria incornicia cerchi in lega da 17 pollici avvolti da pneumatici LT28570 All-Terrain, e il frontale, tra fari LED e griglia nera, sembra strizzare l'occhio a chi ama la forma quanto la funzione.

