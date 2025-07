Forbidden fruit, anticipazioni dal 4 all’8 agosto. Anche Ender è costretta a lasciare la casa di Halit, su richiesta dell’ex marito. Ender fa ascoltare a Halit alcune registrazioni compromettenti in cui Sengul confida a Caner tutti gli stratagemmi messi in atto da Yildiz per sposarlo. Poco dopo, Sengul ritratta, sostenendo che quelle parole sono state . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni all’8 agosto: Ender lascia la casa di Halit