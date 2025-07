Foo Fighters cambio alla batteria | arriva Ilan Rubin

Seattle, 31 luglio 2025 – Cosa sta succedendo dietro le quinte dei Foo Fighters? A pochi mesi dall’inaspettato licenziamento di Josh Freese, che aveva preso le redini della batteria dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins, la band avrebbe arruolato Ilan Rubin come nuovo batterista. La notizia è stata riportata da ‘The Hollywood Reporter’, anche se né Rubin né la band hanno ancora confermato ufficialmente l’ingaggio. Chi è Ilan Rubin. Rubin, classe 1988, non è un nome qualsiasi nel panorama rock. Già batterista per Angels & Airwaves e collaboratore di Danny Elfman, dal 2009 è membro fisso nei tour dei ‘Nine Inch Nails’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foo Fighters, cambio alla batteria: arriva Ilan Rubin

