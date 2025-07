L’amministrazione comunale aglianese fa sapere che si è aggiudicata due importanti finanziamenti, per un ammontare totale di 56mila euro. Con questi due finanziamenti, al comune di Agliana arriveranno fondi utili per realizzare importanti lavori al parco di Carabattole e nell’edificio dell’attuale biblioteca Angela Marcesini in via Curiel, sopra la Casa della salute. Il primo arriva dall’ Autorità Idrica Toscana per un importo di 40mila euro, con cofinanziamento da parte del Comune di 20mila euro, per realizzare un intervento sul laghetto del parco di Carabattole. "Con questo importo – informa il sindaco Luca Benesperi - sarà possibile realizzare un più efficiente pozzo artesiano della profondità di circa quaranta metri, l’installazione di giochi d’acqua necessari a ossigenare la stessa, la vuotatura completa del lago, la pulizia mediante aspirazione della melma depositata sul fondo, il restauro della fontana ornamentale e la collocazione di una nuova fontanella di acqua potabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fontanello e giochi: investimenti per Carabattole e la biblioteca