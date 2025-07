Fondazione Ircer servizi promossi

La Fondazione Ircer di Recanati ha superato senza alcuna prescrizione la verifica dell’Ota regionale per l’accreditamento sociosanitario di primo livello della propria struttura per anziani. L’ispezione, svoltasi venerdì 25 luglio, si è conclusa con un esito pienamente positivo, confermando l’adesione dell’ente ai rigorosi parametri richiesti dalla Regione Marche. "È con immenso piacere che possiamo annunciare di aver superato l’ispezione senza aver ricevuto alcuna prescrizione, ma anzi ricevendo complimenti per l’organizzazione e la precisione con cui monitoriamo i servizi forniti dalla nostra Fondazione", ha dichiarato con soddisfazione il presidente Riccardo Ficara Pigini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Ircer, servizi promossi

