Folle inseguimento sulla Statale non si ferma all' alt della polizia Era senza patente e assicurazione

Motociclista non si ferma all’alt della polizia e tenta la fuga. E’ accaduto nella serata di mercoledì (30 luglio): un equipaggio della Polizia Stradale di Riccione ha intimato l’alt a un motociclo condotto da un giovane straniero, ma il conducente non ha seguito l’ordine e si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - ferma - folle - inseguimento

Tensione a San Marco, picchia un commesso del supermercato iN’S e prende a calci la porta di ingresso: la polizia ferma un 43enne - Momenti di tensione intorno alle 14 di ieri, lunedì 12 maggio, al supermercato iN'S di via Mastacchi, in zona San Marco.

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - Cercavano di far esplodere gli sportelli Postamat con ordigni artigianali per rubare i contanti, ma tutti i tentativi sono falliti.

Scooterista piomba su un'auto della Polizia ferma sull'interquartieri a Pesaro: 16enne grave in eliambulanza a Torrette - PESARO - Un sedicenne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato questa mattna a Pesaro, sull'Interquartieri, in via Pertini,.

Folle inseguimento a Milano, non si ferma all'alt e percorre chilometri in contromano: arrestato https://ift.tt/FZlzWTy Vai su X

Prima la fuga dalla polizia, poi il folle inseguimento a 200 chilometri orari, tra sbandate e incidenti sfiorati, terminato con quattro denunce. È successo nella serata di ieri, martedì 1° luglio, alla periferia di Cagliari: durante il servizio di pattugliamento gli agenti in Vai su Facebook

Folle inseguimento sulla Statale, non si ferma all'alt della polizia. Era senza patente e assicurazione; Folle inseguimento a Milano, non si ferma all'alt e percorre chilometri in contromano: arrestato; Folle inseguimento, motociclista semina il panico: tolti 87 punti dalla patente.

Parma, sperona la Polizia e fugge a piedi dopo un inseguimento folle: era su un’auto rubata poche ore prima - Arrestato a Parma un trentenne dopo un inseguimento notturno: resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione le accuse. Secondo virgilio.it

Ubriaco alla guida, folle fuga di 10 km: ha cercato di speronare la polizia - Un giovane di 30 anni, autoctono e già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di sfuggire a una pattuglia della Polizia Provinciale di Brescia con ... Segnala bresciatoday.it