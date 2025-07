FOCUS SPECIALE MONDIALE | Bilancio Italia Medaglie Delusioni e Prospettive Future

L’Italia chiude i Mondiali di scherma 2025 a Tbilisi con 6 medaglie e il 3Âş posto nel medagliere. Oro per le squadre di fioretto e sciabola maschile, ma nessun titolo individuale e zero podi nella spada. Analisi dei risultati, protagonisti come Curatoli e Favaretto, e riflessioni in vista di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS SPECIALE MONDIALE: Bilancio Italia, Medaglie, Delusioni e Prospettive Future

Europei Juniores di Nuoto, Italia splendida a Samorin: vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni - Una grande Nazionale Italiana Juniores di Nuoto conquista 14 medaglie agli Europei di Samorin (Slovacchia).

Karate: Italia, cinque medaglie agli Europei 2025! Terryana D’Onofrio e Mattia Allesina sono d’oro - La prima giornata di finali agli Europei 2025 di karate si apre nel migliore dei modi per l’Italia, che sui tatami di Yerevan conquista ben 5 medaglie.

Karate: agli Europei c’è ancora l’Italia! Kumite per l’oro e per il bronzo. Parakarate: 3 medaglie - La spedizione azzurra agli Europei 2025 di karate non smette di regalare emozioni. A Yerevan arriva un’altra grande giornata per i colori italiani sui tatami armeni.

FOCUS SPECIALE MONDIALI. Italia da URLO nella 4x100 Mista! Stati Uniti CLAMOROSAMENTE FUORI! - L’Italia conquista la finale della 4×100 mista mista con il miglior tempo assoluto, mentre arrivano eliminazioni shock: Stati Uniti fuori, così ... Lo riporta informazione.it

FOCUS SPECIALE MONDIALE. CapolavORO Italia! Gli sciabolatori Azzurri vincono. Bronzo le fiorettiste - L’Italia sfata in finale il tabù Ungheria, mai battuta in una finale Mondiale, e vince la medaglia d’oro nella sciabola sciabola maschile a squadre 10 anni dopo Mosca 2015. Riporta informazione.it