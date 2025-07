Flavio Ubirti di Temptation Island 2025 lascia il calcio | sarà tronista a Uomini e Donne

Flavio Ubirti, tentatore di Temptation Island 2025, diventerĂ il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma arriva dopo la scelta del single di abbandonare il mondo del calcio per iniziare, appunto, una nuovissima avventura. Flavio Ubirti da Temptation Island 2025 a Uomini e Donne. 24 anni e una carriera nel mondo del calcio, Flavio Ubirti ha conquistato da subito tutti. Sin dalle prime puntate di Temptation Island 2025 il tentatore ha stregato le fidanzate dello show condotto da Filippo Bisciglia. Flavio nel corso della sua avventura nel programma ha creato un legame speciale con Denise, fidanzata di Marco, dimostrando grande maturitĂ e intelligenza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Flavio Ubirti di Temptation Island 2025 lascia il calcio: sarĂ tronista a Uomini e Donne

