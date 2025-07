Fiumicino Severini | In Consiglio democrazia e voglia di confronto | facciamo il bene della città

Fiumicino, 31 luglio 2025- “Quello di ieri è stato un Consiglio Comunale denso, ricco di spunti, interventi, anche tesi. Un Consiglio, ci tengo a sottolinearlo, che ha ribadito un concetto forse banale ma per nulla scontato: qui c’è democrazia, trasparenza, voglia di confronto. – così in un nota Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino- Voglia di costruire un percorso di rispetto e reciprocità con tutti: le forze politiche, il mondo dell’associazionismo, la città che ieri ha partecipato con entusiasmo al dibattito. “Un dibattito aspro, spigoloso, che fa bene alla politica – ha continuato- governato avendo ben presente ciò che per tutti noi deve essere la cornice istituzionale dalla quale non derogare mai: il regolamento comunale e dell’aula. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

