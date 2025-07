Firenze le richieste più assurde dei turisti al ristorante | Possiamo avere 200 grammi di bistecca?

Firenze, 31 luglio 2025 – Un tavolo da sei persone: due pizze margherite, un’insalata mista e due bottigliette d’acqua. O ancora: 200 grammi di bistecca alla fiorentina, magari ben cotta. “Mi ricordo poi di un giorno a pranzo. Sono entrate 30 persone, si sono sedute in vari tavoli. In 30, nessuno ha preso un piatto a testa. Hanno diviso tutto”. Chi più ne ha più ne metta. Dopo l’intervista sul turismo degli spiccioli – ne abbiamo parlato con Davide Risoluti, titolare della Vineria del Re in piazza della Repubblica – ci siamo chiesti quali siano le richieste più assurde dei turisti al ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, le richieste più assurde dei turisti al ristorante: “Possiamo avere 200 grammi di bistecca?”

In questa notizia si parla di: firenze - grammi - bistecca - richieste

Firenze: blitz antidroga, sequestrati 900 grammi di hashish e 500 euro. Arrestato un ventenne. Denunciato un altro giovane - Nel pomeriggio di ieri, 2 giugno 2025, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.

Firenze, controlli antidroga: arrestato 27enne per spaccio, sequestrati 200 grammi di hashish - Nuovi controlli straordinari della Polizia a Firenze predisposti dal Questore per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale L'articolo Firenze, controlli antidroga: arrestato 27enne per spaccio, sequestrati 200 grammi di hashish proviene da Firenze Post.

Firenze, controlli antidroga: sorpresi di notte con 75 grammi di hashish in piazza San Pierino. Arrestati - La notte scorsa, 26 giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato due giovani, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente L'articolo Firenze, controlli antidroga: sorpresi di notte con 75 grammi di hashish in piazza San Pierino.

Firenze, le richieste più assurde dei turisti al ristorante: “Possiamo avere 200 grammi di bistecca?”.

Firenze, le richieste più assurde dei turisti al ristorante: “Possiamo avere 200 grammi di bistecca?” - Da Totò, a due passi da Ponte Vecchio: “Un tavolo da sei persone: due pizze margherite, un’insalata mista e due bottigliette d’acqua. lanazione.it scrive

Si fa presto a dire “bistecca”: ecco le 10 fiorentine che non vi ... - Ecco la nostra selezione delle 10 migliori bistecche di Firenze REGINA BISTECCA Via Ricasoli, 14 r A due passi dal Duomo, il ristorante nasce 6 anni fa grazie all’intuizione di Simone Arnetoli e ... Da repubblica.it