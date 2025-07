Firenze, 1 agosto 2025 - Un volto familiare riappare in casa Fiorentina: dopo otto anni, Luca Lezzerini torna a vestire la maglia viola. Cresciuto nel settore giovanile gigliato, sarĂ il terzo portiere nella rosa guidata da Stefano Pioli. I tifosi lo avevano conosciuto da ragazzo, ora lo ritrovano adulto, a trent’anni, dopo essersi svincolato a seguito del fallimento del Brescia. Il ritorno di Lezzerini è legato alla partenza di Christensen, che ha lasciato il ritiro inglese per completare il trasferimento in prestito allo Sturm Graz, in Austria. Solo dopo il via libera alla sua uscita, la Fiorentina ha potuto concretizzare l’operazione con Lezzerini, che oggi raggiungerĂ la squadra in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - All'improvviso Lezzerini. Ma ora serve una doppia cessione