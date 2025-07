Fiola Pd | Vince il buon senso sui centri di salute mentale

Tempo di lettura: < 1 minuto "La salute mentale non può e non deve essere considerata un settore marginale. In un momento storico in cui il disagio psicologico è in aumento, le istituzioni hanno il dovere di rafforzare, non ridurre, i presìdi di assistenza. Di fronte al rischio concreto di un indebolimento dell'assistenza notturna e festiva nei Centri di Salute Mentale dell'ASL Napoli 1, mi sono attivata da subito, raccogliendo le preoccupazioni di operatori, famiglie e pazienti, affinchĂ© venisse sospesa la disposizione. Ringrazio la Direzione Strategica dell'ASL Napoli 1, che ha raccolto con prontezza la mia richiesta e ha deciso di avviare un percorso di approfondimento condiviso" – è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico presidente della commissione regionale politiche sociali, commentando la decisione dell' ASL Napoli 1 di sospendere la rimodulazione dell'assistenza infermieristica notturna e festiva presso i Centri di Salute Mentale.

