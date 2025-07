Finisce nelle acque Noce | è in gravissimo stato di ipotermia

Un uomo di 38 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è caduto nel fiume Noce a Mezzolombardo. L’incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è accaduto attorno alle 7 di questa mattina, giovedì 31 luglio.L’uomo è stato portato a riva dai vigili del fuoco e dagli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: noce - stato - finisce - acque

Mezzolombardo, 38enne finisce nelle acque Noce: è in gravissimo stato di ipotermia 31 luglio; Un gommone si ribalta nel Noce durante una discesa di rafting: una persona è in gravi condizioni. Sul posto anche l'elicottero. Soccorsi in azione; Vicopisano: attaccato da due lupo mentre fa jogging finisce in ospedale.