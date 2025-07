Fincantieri | risultati premiati dagli analisti quattro upgrade e prezzo obiettivo medio a 17,13 euro

All’indomani della presentazione dei risultati finanziari del primo semestre del 2025 – tutti i principali indicatori in aumento anno su anno, ricavi a +25%, EBITDA a + 45%, utile confermato, 57,7 miliardi di backlog e nuovi ordini a 14,7 miliardi – per Fincantieri sono arrivati diversi riconoscimenti anche dagli analisti finanziari, che hanno rivisto al rialzo il t arget price del Gruppo guidato dall’AD Folgiero, a conferma della solidità dei risultati conseguiti e della crescente fiducia nelle prospettive. Gli straordinari risultati delle società del gruppo. Kepler Cheuvreux ha aumentato il target price a €17,00 (+27%), grazie a risultati superiori alle attese nello shipbuilding e a una revisione positiva delle stime su difesa e underwater. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fincantieri: risultati premiati dagli analisti, quattro “upgrade” e prezzo obiettivo medio a 17,13 euro

In questa notizia si parla di: fincantieri - risultati - dagli - analisti

Fincantieri, nel Q1 ricavi a €2,3 mld (+35%) e EBITDA a €154 mln (+54%); Folgiero: "Risultati frutto di una visione strategica di lungo termine" - Nel primo trimestre 2025, Fincantieri registra un incremento dei ricavi (+35%) e dell’EBITDA (+54%), trainato dal settore Shipbuilding (+53%), con nuovi ordini pari a €11,7 miliardi e un backlog record di €40,3 miliardi; confermata la guidance per il 2025 Fincantieri, nel primo trimestre 2025

Fincantieri, nel 1H 2025 ricavi a €4,576 mln (+24%) e EBITDA a 311 mln (+45%); Folgiero: "Risultati frutto di visione strategica in un contesto complesso" - L'azienda conferma gli obiettivi 2025 su ricavi ed EBITDA margin e migliora la stima sul debito: atteso un rapporto PFN/EBITDA tra 2,7x e 3,0x, in miglioramento rispetto alla precedente previsione Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale

Tutti i dettagli sui risultati economico-finanziari del primo semestre 2025 approvati dal cda di #Fincantieri. L'articolo di @Chiara_Rossi3 Vai su X

Scopri le ultime su Fincantieri, Snam e Stellantis. Ecco alcune idee operative da seguire, con suggerimenti su cosa comprare, vendere e monitorare, direttamente dai graficisti di Websim. #Investimenti #Borsa #Websim Vai su Facebook

Fincantieri approva i risultati al 30 giugno; Fincantieri verso un miglioramento della guidance sul debito netto/ebitda: l’analisi di Equita e Jefferies; Fincantieri: risultati in forte crescita nel primo semestre 2025, indebitamento in calo e ordini record.

Fincantieri: risultati premiati dagli analisti con cinque upgrade e prezzo obiettivo medio a €17,13 - A seguito della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al primo semestre 2025, che evidenziano una crescita su base annua di tutti i principali indicatori, con ricavi in aumento del 25%, EBIT ... Riporta affaritaliani.it

Borsa: Fincantieri +2,4%, per analisti difesa e subacqueo catalyst in ... - In questo scenario, Fincantieri risulta 'pronta a sfruttare le opportunita' in termini di nuove commesse' anche alla luce, come sottolinea il Sole, della presenza territoriale tramite la ... Scrive borsaitaliana.it