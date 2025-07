Finale Emilia pubblicato il bando per la direzione lavori del Municipio

Dopo la pubblicazione della gara per la progettazione delle aree esterne del Centro Sportivo, è arrivato anche il momento del bando per i servizi di direzione lavori per il Municipio di Finale Emilia. L’Unione Bassa Reggiana, infatti, ha pubblicato mercoledì 30 luglio il bando per la procedura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

