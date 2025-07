film di arti marziali: tra capolavori e produzioni bizzarre. I film di arti marziali rappresentano un genere cinematografico ricco di contrasti, spaziando da opere di grande qualitĂ a produzioni dal budget estremamente limitato che, per quanto involontariamente, risultano divertenti e spesso assurde. La varietĂ di pellicole del settore permette di scoprire sia autentici capolavori che vere e proprie curiositĂ da cult. le pellicole piĂą iconiche e le stranezze del genere. 10. Dance Of The Drunk Mantis. Questo film si distingue come un semi-sequello non ufficiale dei celebri Drunken Master. Pur non vedendo Jackie Chan nel cast, la pellicola si caratterizza per un umorismo slapstick molto marcato, con scene di combattimento che adottano tecniche improbabili come il drunken mantis, lo stile pollo, l’anatra e il temuto sickness boxing. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film di kung fu retro che sono così brutti da essere divertenti