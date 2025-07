Film dell’orrore da 53 milioni basato su un videogioco di successo diventa un fenomeno su Netflix

Le produzioni cinematografiche tratte dai videogiochi hanno registrato un notevole incremento di popolarità negli ultimi anni, consolidandosi come un segmento di grande interesse sia per il pubblico che per il settore dell'intrattenimento. Questo fenomeno si manifesta con una crescita significativa delle trasposizioni su piattaforme televisive e al cinema, ottenendo risultati commerciali rilevanti e attirando attenzione critica. Di seguito si analizzano le tendenze attuali, i successi più recenti e le prospettive future di questo settore in rapida espansione. crescendo degli adattamenti di video giochi nel cinema e in streaming.

