Fiera Milano | il consiglio di amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" eo la "Società"), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2025 L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: "Il primo semestre 2025 segna una tappa importante nell'attuazione del nostro Piano Strategico: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato. La crescita dei ricavi del 23% e un EBITDA che raggiunge i 63 milioni di euro confermano la nostra capacità di generare valore, rafforzare la posizione di Fiera Milano tra i principali hub fieristico-congressuali europei e garantire solidità patrimoniale anche in contesti volatili.

Milano, Bozzetti: "Io alla presidenza di Fondazione Fiera Milano? Valuteremo più avanti" - (Adnkronos) – "Io presidente? L'ho saputo dai giornali, ma comunque valuteremo più avanti". Così Giovanni Bozzetti, docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio della Cattolica di Milano, a margine dell'evento 'Futuro Direzione Nord' in corso a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva della sua possibile candidatura alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, al […]

Artigianato in Fiera, a Milano nuova edizione estiva dal 29 maggio al 2 giugno - (Adnkronos) – Dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a Fieramilano Rho, in provincia di Milano, 760 artigiani da 50 paesi del mondo daranno vita ad Anteprima d’estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera.

